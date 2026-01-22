Groenlandia niente dazi Trump | C' è l' intesa accordo con Rutte su minerali e Golden dome

Nell'ambito delle recenti trattative internazionali, la Groenlandia ha annunciato di aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti e i Paesi Bassi riguardo ai minerali e alla Golden Dome, senza l'imposizione di dazi. Trump ha confermato l'intesa con Rutte, evidenziando un cambio di strategia che richiama il

I più malvagi dicono che il presidente americano anche con la Groenlandia ha fatto un «Taco Trump», ovvero un cambio di strategia all’ultimo come lo scorso aprile, quando aveva imposto e subito tolto i dazi di oltre il 100% ad alcuni Paesi. Dopo le grandi minacce dei giorni scorsi (e il crollo dei mercati di martedì) ieri Trump dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera, ha corretto il tiro, dicendo di aver raggiunto un quadro di accordo sulla Groenlandia «che durerà per sempre», quando in realtà tutti si aspettavano un intervento all’attacco. Quello di Trump è stato uno show in due tempi: prima, da solo, sul podio davanti ai leader del mondo e ai miliardari, ha detto che non avrebbe preso la Groenlandia con la forza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Groenlandia, primo ministro a Trump: rispetti indipendenza

