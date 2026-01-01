Strage di Crans Montana | allertato Centro ustionati del Niguarda in arrivo i primi tre pazienti

In seguito alla tragica incidente di Crans Montana, il Centro ustionati del Niguarda è stato allertato e si prepara ad accogliere i primi tre pazienti. Regione Lombardia ha comunicato al Ministero degli Affari Esteri la propria disponibilità a offrire supporto e risorse per le persone coinvolte. La collaborazione tra enti italiani e svizzeri mira a garantire le cure e l’assistenza necessarie ai giovani feriti.

“Regione Lombardia ha comunicato al Ministero degli Affari Esteri la propria disponibilità ad accogliere i giovani rimasti feriti nella notte nel tragico incidente avvenuto a Crans Montana (Svizzera), mettendo a disposizione tutte le competenze e le risorse necessarie”.Già 47 mortiLo comunica in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

