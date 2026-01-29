Palazzo Marino non parteciperà come parte civile nel processo sul rogo di Crans-Montana. Il sindaco Giuseppe Sala spiega che, per ora, il Comune non può costituirsi, ma sarà comunque vicino alle famiglie delle vittime e pronto ad aiutare in ogni modo possibile. La decisione arriva mentre si attendono sviluppi sul procedimento giudiziario che riguarda il tragico incendio in Svizzera.

Milano, 29 gennaio 2026 – Palazzo Marino non si costituirà parte civile nel caso del rogo di Crans-Montana, in cui due liceali milanesi hanno perso la vita e altri sono rimasti gravemente feriti. A rendere nota la decisione è stato lo stesso sindaco Beppe Sala, a margine di un evento: “Ieri il nostro avvocato capo mi ha chiarito che noi non possiamo ed è inutile costituirci parte civile perché secondo la legge svizzera può essere parte civile chi ha avuto un danno diretto". Ignazio La Russa, Giuseppe Sala e Attilio Fontana all’arrivo del C130 dell’Areonautica Militare proveniente da Crans Montana all’areoporto di Linate, Milano 5 Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, parla Sala: “Comune parte civile? Non possiamo. Ma siamo al fianco delle famiglie, per tutto quello che servirà”

