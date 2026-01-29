Crans-Montana Sala | Comune parte civile? Non possiamo Ma siamo al fianco delle famiglie per tutto quello che servirà

Il Comune di Milano non si costituirà parte civile nel processo sul rogo di Crans-Montana, dove due liceali sono morti e altri sono rimasti feriti. L’amministrazione ha deciso di non entrare nel merito delle responsabilità, ma ha fatto sapere di essere vicina alle famiglie delle vittime e pronta a offrire tutto il supporto necessario. È una scelta che ha sorpreso alcuni, ma che riflette la volontà di non accendere polemiche nel momento del dolore.

Milano, 29 gennaio 2026 – Palazzo Marino non si costituirà parte civile nel caso del rogo di Crans-Montana, in cui due liceali milanesi hanno perso la vita e altri sono rimasti gravemente feriti. A rendere nota la decisione è stato lo stesso sindaco Beppe Sala, a margine di un evento: "Ieri il nostro avvocato capo mi ha chiarito che noi non possiamo ed è inutile costituirci parte civile perché secondo la legge svizzera può essere parte civile chi ha avuto un danno diretto".

