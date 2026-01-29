Crans-Montana lo sci riparte nel silenzio | le azzurre tra memoria e rispetto

A Crans-Montana, le atlete italiane tornano in pista dopo settimane di silenzio. La neve cade lenta, coprendo le ferite di un incidente che ha scosso il mondo dello sci. Le azzurre si preparano a riprendere le competizioni, portando con sé il ricordo e il rispetto per chi non c’è più. Tra rose bianche, gialle e qualche fiore rosa, l’atmosfera rimane ovattata, come a voler ascoltare solo il suono del silenzio e della neve.

Rose bianche e gialle, qualche fiore rosa, la neve che cade lenta come a voler attutire il rumore del dolore. A Crans-Montana l'avvicinamento alle gare di Coppa del Mondo di sci alpino si svolge in un clima sospeso, fatto di silenzi e rispetto. A quasi un mese dalla tragedia di Capodanno che ha sconvolto la località svizzera causando 40 vittime, lo sport prova con discrezione a restituire frammenti di normalità, senza però dimenticare. Le azzurre sono infatti arrivate consapevoli che nulla sarà come prima, e che anche una gara può diventare, a volte, un gesto di vicinanza. Nel pomeriggio di ieri la delegazione italiana, guidata dal DT Rulfi, si è recata davanti alla discoteca "Le Constellation", oggi trasformata in un memoriale. Ad ammettere la responsabilità era stato lo stesso sindaco Nicolas Féraud già il 6 gennaio. Nel 2018 e 2019 gli ultimi controlli al Constellation.

