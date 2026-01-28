Le azzurre dello sci italiano e l’omaggio davanti a Le Constellation per le vittime di Crans-Montana – Il video

Le atlete italiane dello sci si sono ritrovate davanti a “Le Constellation” per ricordare le vittime di Crans-Montana. La Federazione italiana sport invernali ha organizzato un momento di rispetto e solidarietà, con un video dedicato alle giovani e ai feriti della tragedia. Le azzurre hanno voluto rendere omaggio alle persone coinvolte, in un gesto semplice ma carico di significato.

La Federazione italiana sport invernali ha reso omaggio ai feriti e alle giovani vittime di Crans-Montana. Le azzurre dello sci alpino, capitanate da Sofia Goggia, hanno deposto un mazzo di fiori davanti al bar “Le Constellation” e lasciato un gagliardetto della Federazione sport invernali (Fisi), poi si sono raccolte commosse, in un minuto di silenzio. L’iniziativa nella località svizzera, in cui venerdì e sabato prossimi sono in programma due gare di Coppa del Mondo, è stata voluta dalla Fisi, in sintonia con il Governo e il Coni. Le azzurre che prenderanno parte alle competizioni scieranno con il lutto al braccio.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Crans Montana

Sul web sono circolate le immagini dell’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana.

A Crans-Montana, davanti a Le Constellation, si susseguono ancora oggi fiori e messaggi in ricordo della tragica notte di capodanno.

Ultime notizie su Crans Montana

