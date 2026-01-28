LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | Nina Ortlieb svetta nel primo training Nicol Delago è la migliore delle azzurre

Questa mattina a Crans Montana si è svolta la prima prova di discesa libera per il 2026. Nina Ortlieb ha fatto segnare il miglior tempo, mostrando sicurezza sulla pista. Tra le italiane, Nicol Delago si è posizionata come la migliore delle azzurre, pronta a migliorarsi nelle prossime uscite. La competizione entra nel vivo, con gli atleti che spingono forte per conquistare la miglior posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 13:07 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa di Crans Montana 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 13:05 La classifica generale della prima prova della discesa di Crans Montana 1 Nina Ortlieb AUT 1:14.87 2 Ariane Raedler AUT +0.10 3 Kira Weidle-Winkelmann GER +0.56 4 Emma Aicher GER +0.71 5 Breezy Johnson USA +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Nina Ortlieb svetta nel primo training. Nicol Delago è la migliore delle azzurre Approfondimenti su Crans Montana Sci LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: guida Nina Ortlieb. Nicol Delago è la migliore delle azzurre Nella discesa di Crans Montana, Nicol Delago si mette in evidenza tra le azzurre, migliorando la sua posizione rispetto alle altre concorrenti. LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Nina Ortlieb irrompe al comando La discesa di apertura a Crans Montana si è conclusa con una sorpresa. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crans Montana Sci Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni fa sognare anche sulla Streif, pazzesco Innerhofer!; Slalom Spindleruv, domina Shiffrin. 20^ Mondinelli; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Franzoni si conferma il più veloce, tanti azzurri in top10. LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: guida Nina Ortlieb. Nicol Delago è la migliore delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 12:28 L'austriaca Ricarda Haaser ... oasport.it Sci alpino, posticipato il via della prima prova cronometrata di Crans MontanaInizia subito con un rinvio il fine settimana di Crans Montana, in Svizzera, ultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: nella giornata ... oasport.it Venti giorni dopo la conferenza stampa che ha lasciato tutti senza parole, il sindaco di Crans Montana è tornato a parlare: «Non mi spiego le carenze dei nostri controlli all’interno del Constellation. […]». […] Per esempio, ecco un’altra risposta mancante: come facebook Nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana spariscono i video di 250 telecamere. Ritardi della Procura e dichiarazioni shock di Moretti accendono nuove polemiche x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.