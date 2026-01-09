Crans Montana la sopravvissuta Eleonora Palmieri | Momenti di vera paura Lottiamo per guarire

Eleonora Palmieri, 29 anni, sopravvissuta al incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha condiviso alcune riflessioni dal reparto di ospedale. Dopo aver vissuto momenti di grande paura, ora si concentra sulla lotta per la guarigione. In un messaggio, ha sottolineato l’importanza di rispettare e onorare la vita, invitando alla riflessione e alla speranza.

Crans Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: «Lottiamo per guarire, grazie a chi non ha mai lasciato la mia mano». Come stanno i feriti - «Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno... msn.com

Crans-Montana, i feriti italiani: la testimonianza di Eleonora: «Combattiamo per guarire ma il pensiero va a chi non ce l'ha fatta» - Montana stanno combattendo una battaglia quotidiana contro le ustioni e lo choc, così come le loro famiglie e gli amici che li attendono a ... msn.com

Crans-Montana, Meloni, i ministri e le opposizioni alla messa a Roma per le vittime x.com

Crans-Montana, la cameriera morta tra le fiamme perché ha trovato l'uscita di sicurezza bloccata. La famiglia: «Quante vittime per questo errore». Cyane aveva 24 anni - facebook.com facebook

