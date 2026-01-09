Crans Montana la sopravvissuta Eleonora Palmieri | Momenti di vera paura Lottiamo per guarire
Eleonora Palmieri, 29 anni, sopravvissuta al incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha condiviso alcune riflessioni dal reparto di ospedale. Dopo aver vissuto momenti di grande paura, ora si concentra sulla lotta per la guarigione. In un messaggio, ha sottolineato l’importanza di rispettare e onorare la vita, invitando alla riflessione e alla speranza.
Eleonora Palmieri, 29 anni, ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, ha pubblicato (e poi cancellato) un post dall'ospedale Niguarda: "Non smettete mai di onorare la vita". La giovane ringrazia famiglia, fidanzato e medici: "Grazie a chi mi ha tenuto sempre la mano". 🔗 Leggi su Fanpage.it
