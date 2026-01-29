A Crans-Montana la lista degli indagati si allunga. Dopo i Moretti e un ex funzionario comunale, anche il responsabile della sicurezza pubblica è stato chiamato a rispondere davanti alla giustizia. Le indagini sulla tragedia al locale Le Constellation, che ha causato 40 morti e più di 100 feriti, proseguono senza sosta.

L’inchiesta sulla strage a Le Constellation si infiltra nel Comune di Crans-Montana. Dopo Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale dove è scoppiato il rogo che ha spezzato la vita a 40 persone ferendone altre 116, e dopo un ex funzionario, anche l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica sarebbe finito nel mirino degli inquirenti. Insomma, salgono a quattro i profili iscritti nel registro degli indagati per il devastante incendio divampato nella notte di Capodanno. Secondo quanto riportano alcuni media francofoni, l’ex responsabile della sicurezza faceva parte di quell’amministrazione che da cinque anni non avrebbe effettuato il periodico controllo sul rispetto delle normative, in quel locale nel pieno centro della stazione sciistica e sarà interrogato dalla procura di Sion il prossimo venerdì 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans-Montana, salgono a 4 gli indagati: dopo i Moretti e l’ex funzionario comunale, un responsabile sicurezza

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

La procura ha iscritto un quarto indagato nell'inchiesta sulla strage al bar Le Constellation a Crans-Montana.

La procura ha aggiunto altri due nomi all’elenco degli indagati per la strage di Capodanno a Crans-Montana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: La Svizzera adesso collabora. Squadre investigative comuni per il rogo di Crans-Montana; Crans-Montana, in Svizzera spunta un terzo inquisito. I no della banca a Jacques e Jessica Moretti; Crans-Montana, vicesindaca: Chiediamo scusa per le mancanze sui controlli; Crans, al Niguarda i feriti possono comunicare tramite un computer: Un click per dire sono felice.

Crans-Montana, c’è un quarto indagato. Tajani contro la scarcerazione dei Moretti: Si può sempre cambiare giudice o CantoneIl ministro degli Esteri ha negato l’incidente diplomatico con al Svizzera, rilanciato da Le Monde: Ma pretendiamo giustizia ... quotidiano.net

Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati per l'incendio al ConstellationL'inchiesta si allarga e nel mirino finisce anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica. Sarà interrogato dalla procura di Sion il 6 febbraio ... msn.com

` : - Crans-Montana si stende su un altopiano soleggiato, sospeso alto sopra la valle del Rodano nel cuore del Vallese svizzero, dove il sole sembra brillare più i facebook

Constellation, ma non solo: a Crans-Montana i mancati controlli nei locali pubblici erano una triste consuetudine x.com