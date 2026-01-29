Crans Montana Goggia cerca certezze sulla pista dei sorrisi | ultimo test pre-Giochi

Sofia Goggia torna in pista a Crans Montana, in Svizzera, per il suo ultimo test prima dei Giochi. Venerdì 30 gennaio, la campionessa italiana cerca conferme sulla pista dei sorrisi, quella dove ha già vinto quattro volte. È un momento importante per capire se è pronta a lottare per le medaglie a Pechino.

SCI ALPINO. Venerdì 30 gennaio in Svizzera Sofia va a caccia di risposte nella libera sulla pista dove ha già vinto 4 volte. «Utile per la giusta fiducia verso Milano-Cortina». Partirà col pettorale numero 9. Sabato 31 il superG. Crans Montana, due gare, un obiettivo: trovare le risposte giuste prima di Milano-Cortina. Venerdì 30 gennaio in discesa, sabato 31 nel superG Sofia Goggia va alla ricerca delle sensazioni giuste negli ultimi appuntamenti prima dei Giochi sulla pista che le ha regalato quattro successi (2019, en plein nel 2021, 2023) e un terzo posto (2022). «È utile uscire da queste giornate con la giusta fiducia verso Milano-Cortina», ha detto la fuoriclasse bergamasca alla vigilia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

A Crans-Montana si corre l’ultimo grande test prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si corre la seconda prova della discesa libera femminile a Crans Montana.

