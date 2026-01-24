Crans Montana Tajani richiama l' ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti

Il ministro Tajani ha richiamato l’ambasciatore italiano in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar

Jacques Moretti, proprietario del bar "Le Constellation" di Crans-Montana, devastato dall’incendio di Capodanno in cui hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite, è tornato in libertà dopo aver pagato la cauzione da 200mila franchi svizzeri, pari a circa 215mila euro.🔗 Leggi su Today.it

Argomenti discussi: Strage Crans-Montana, Tajani Scarcerazione Moretti un oltraggio alle famiglie; Askatasuna, il kit per la guerriglia in piazza. Zangrillo: Tutorial social intollerabili; Moretti libero su cauzione di 200mila franchi. Meloni: Chiederemo conto alle autorità svizzere - Scarcerazione di Moretti, i genitori di Riccardo Minghetti, morto a 16 anni: Siamo sconcertati (Video); Meloni e l'Iran. Tajani pronto a convocare l'ambasciatore. Prove di unità con il Pd, ma Conte si tiene le mani libere.

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook