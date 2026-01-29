Crans Montana cancellata la seconda prova | discesa femminile confermata da partenza di riserva

La seconda prova cronometrata di discesa femminile a Crans Montana è stata cancellata. La forte nevicata della notte ha reso impossibile svolgere la sessione, così gli organizzatori hanno deciso di annullarla. La partenza di riserva sarà utilizzata per la gara.

La forte nevicata caduta nella notte ha costretto gli organizzatori di Crans Montana a cancellare la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile. La gara di venerdì 30 gennaio resta confermata, ma scatterà dalla partenza di riserva. Le intense precipitazioni nevose della nottata e le difficoltà nel ripristinare completamente il tracciato hanno portato alla cancellazione della seconda prova cronometrata in vista della discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Crans Montana. Una decisione presa per garantire la sicurezza delle atlete sulla pista svizzera. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Crans Montana Discesa Cancellata la seconda prova di discesa a Crans Montana. Un solo riferimento per Federica Brignone prima della gara La seconda prova di discesa femminile a Crans Montana è stata cancellata a causa del maltempo. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: posticipato l’orario di partenza Questa mattina, gli organizzatori di Crans Montana hanno annunciato il rinvio della seconda prova di discesa femminile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Discesa Argomenti discussi: Crans-Montana, cancellate le immagini delle telecamere di videosorveglianza; Crans-Montana, i video cancellati dai cellulari dei Moretti. Per la privacy dei clienti; ‘A Crans-Montana cancellate le immagini di 250 telecamere’; Dopo Crans-Montana la Svizzera cancella gli eventi promozionali. Cancellata la seconda prova femminile a Crans Montana. La discesa di venerdì sarà accorciataLe forte nevicata della nottata e la conseguente impossibilità di ripulire nel migliore dei modi il tracciato di gara ha costretto gli organizzatori di Crans Montana a cancellare la seconda prova cron ... fisi.org Cancellata la seconda prova di discesa a Crans Montana. Un solo riferimento per Federica Brignone prima della garaIl meteo continua a creare non pochi problemi sul Mont Lachaux a Crans Montana, dove era in programma la seconda e ultima prova cronometrata di discesa ... oasport.it Mattarella incontra il padre di Emanuele Galeppini, morto a Crans-Montana. I genitori del ragazzo, che era una promessa del golf italiano, vivono negli Emirati #ANSA - facebook.com facebook Constellation, ma non solo: a Crans-Montana i mancati controlli nei locali pubblici erano una triste consuetudine x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.