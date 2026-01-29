LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | posticipato l’orario di partenza

Questa mattina, gli organizzatori di Crans Montana hanno annunciato il rinvio della seconda prova di discesa femminile. La gara, prevista inizialmente in mattinata, si terrà ora alle 12:00, per permettere di pulire la pista dopo la neve caduta durante la notte. La decisione è stata presa dalla FISI per garantire la sicurezza delle atlete e la qualità della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:29 Come comunicato dalla FISI, la prova odierna della discesa femminile sulle nevi di Crans Montana è stata posticipata alle ore 12:00 per consentire la pulizia della pista dopo la nevicata della notte. 08:27 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana. I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Crans Montana. Sulle nevi elvetiche ultimo test per Federica Brignone, Sofia Goggia e le altre azzurre in vista della competizione ufficiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ad ammettere la responsabilità era stato lo stesso sindaco Nicolas Féraud già il 6 gennaio. Nel 2018 e 2019 gli ultimi controlli al Constellation Leggi l'articolo #CransMontana - facebook.com facebook

Crans Montana, indagato funzionario del Comune addetto ai controlli antincendio. La Squadra mobile di Roma in Svizzera x.com