Crans Montana Bertolaso | quadro clinico feriti in miglioramento

Le condizioni dei giovani coinvolti nell’incidente di Crans-Montana stanno migliorando. I feriti sono stati trasferiti in ospedale in Lombardia e ora rispondono bene alle cure. La situazione sembra sotto controllo, ma le autorità continuano a monitorare la loro condizione.

Milano, 29 gen. (askanews) – Migliorano le condizioni dei ragazzi feriti nell'incidente avvenuto a Crans-Montana e ricoverati in strutture sanitarie lombarde. Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, facendo il punto sulla situazione clinica dei giovani attualmente sotto osservazione a margine dell'inaugurazione dell'Ospedale Olimpico all'ospedale Niguarda di Milano. "Per quanto riguarda i ragazzi feriti a Crans-Montana – ha dichiarato Bertolaso – la situazione è in miglioramento. Tre giovani restano in condizioni critiche all'Ospedale Niguarda, insieme al ragazzo ricoverato in rianimazione al Policlinico, con prognosi ancora riservata.

