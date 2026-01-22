Crans-Montana Bertolaso | A breve possibili dimissioni per alcuni feriti

Crans-Montana si prepara a gestire le conseguenze dell’incidente, con alcune persone ferite che potrebbero presto essere dimesse. Tra queste, una ragazza trasferita dal Niguarda all’ospedale di Cesena per facilitare il supporto familiare. Le autorità monitorano attentamente la situazione, assicurando assistenza e cura ai coinvolti. La situazione resta sotto controllo mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei feriti.

“Nella giornata di ieri è stata trasferita una prima ragazza dal Niguarda all’ospedale di Cesena per favorire la vicinanza alla famiglia. Nei prossimi giorni, se il quadro clinico continuerà a migliorare, sarà possibile dimettere alcuni dei ragazzi ricoverati”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in merito alle condizioni dei giovani coinvolti nell’ incendio a Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. Bertolaso: “Nostro impegno quotidiano e costante”. “Fin dal primo minuto il nostro impegno è stato quotidiano e costante: li stiamo seguendo e curando come se fossero nostri figli o, per quanto mi riguarda, nipoti”, continua Bertolaso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

