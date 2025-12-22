Cani e Natale cosa fare e cosa non fare perché anche per lui sia una vera festa

Milano, 22 dicembre 2025 - Ci risiamo. Per gli animali, domestici e non, iniziano da Natale a Capodanno - in alcuni casi già da tempo - i giorni peggiori dell’anno. La Lombardia con oltre 2 milioni di cani, è la regione leader in Italia per numero di animali domestici. Ma torniamo al lungo periodo Natale-Capodanno. Le tante e civili ordinanze non bastano: b otti e petardi sono già nelle mani dei soliti (autocensura sull’aggettivo) pronti a scatenare la notte del 31 dicembre (spesso prima) una guerra rumorosa quanto incivile. Contro di loro purtroppo possiamo fare poco o nulla se non sperare che la polizia locale riesca a beccarli o il karma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

