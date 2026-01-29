Tom Homan, noto come lo “zar dei confini”, ha tenuto una conferenza stampa a Minneapolis. L’ex responsabile della Border Patrol ha dichiarato di voler “ristabilire la legge e l’ordine” nella città, dove negli ultimi giorni sono stati uccisi due uomini che si opponevano ai controlli anti-migranti. Homan è stato inviato da Donald Trump in Minnesota, mentre nel frattempo è stato rimosso Gregory Bovino, comandante della Border Patrol, rimandato in California.

Lo “zar dei confini” Tom Homan, inviato da Donald Trump in Minnesota contestualmente alla rimozione di Gregory Bovino – comandante della Border Patrol rispedito in California – ha parlato in conferenza stampa, promettendo di «ristabilire la legge e l’ordine» a Minneapolis, dove le forze dell’ordine hanno già ucciso due persone che si stavano opponendo ai controlli anti-migranti. LEGGI ANCHE: Stati Uniti nel caos: il rischio di guerra civile e la “strategia” di Trump Lo “zar dei confini” promette «azioni mirate». «La sicurezza della comunità è fondamentale», ha affermato Homan, sostenendo che i milioni di illegali entrati sotto l’Amministrazione Biden rappresentando una minaccia per i cittadini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa ha detto lo “zar dei confini” Homan in conferenza stampa a Minneapolis

Approfondimenti su Homan Minneapolis

La città di Minneapolis si prepara a un cambiamento con l’uscita del capo Border Patrol, in seguito alla morte di Alex Pretti.

In risposta alle recenti decisioni politiche, Donald Trump ha annunciato l’invio di Tom Homan a Minneapolis, nominato come «zar delle frontiere».

Ultime notizie su Homan Minneapolis

