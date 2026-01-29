Cosa ha detto lo zar dei confini Homan in conferenza stampa a Minneapolis
Tom Homan, noto come lo “zar dei confini”, ha tenuto una conferenza stampa a Minneapolis. L’ex responsabile della Border Patrol ha dichiarato di voler “ristabilire la legge e l’ordine” nella città, dove negli ultimi giorni sono stati uccisi due uomini che si opponevano ai controlli anti-migranti. Homan è stato inviato da Donald Trump in Minnesota, mentre nel frattempo è stato rimosso Gregory Bovino, comandante della Border Patrol, rimandato in California.
Lo “zar dei confini” Tom Homan, inviato da Donald Trump in Minnesota contestualmente alla rimozione di Gregory Bovino – comandante della Border Patrol rispedito in California – ha parlato in conferenza stampa, promettendo di «ristabilire la legge e l’ordine» a Minneapolis, dove le forze dell’ordine hanno già ucciso due persone che si stavano opponendo ai controlli anti-migranti. LEGGI ANCHE: Stati Uniti nel caos: il rischio di guerra civile e la “strategia” di Trump Lo “zar dei confini” promette «azioni mirate». «La sicurezza della comunità è fondamentale», ha affermato Homan, sostenendo che i milioni di illegali entrati sotto l’Amministrazione Biden rappresentando una minaccia per i cittadini. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Minneapolis, capo Border Patrol lascerà la città dopo la morte di Alex Pretti: in arrivo Homan, lo 'zar dei confini'
La città di Minneapolis si prepara a un cambiamento con l'uscita del capo Border Patrol, in seguito alla morte di Alex Pretti.
Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini
In risposta alle recenti decisioni politiche, Donald Trump ha annunciato l'invio di Tom Homan a Minneapolis, nominato come «zar delle frontiere».
