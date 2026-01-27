La città di Minneapolis si prepara a un cambiamento con l’uscita del capo Border Patrol, in seguito alla morte di Alex Pretti. La nomina di Homan, considerato lo “zar dei confini”, segna un passaggio importante nelle politiche di controllo e sicurezza alla frontiera. La vicenda ha suscitato attenzione nazionale, evidenziando le tensioni tra le autorità e le proteste contro le misure anti-immigrazione.

Parziale marcia indietro del presidente americano Donald Trump a Minneapolis dopo la sparatoria di sabato in cui il 37enne infermiere Alex Pretti è stato ucciso da agenti federali della polizia di frontiera ( Border Patrol ) durante una protesta contro l’inasprimento delle misure anti-immigrazione del governo federale. Secondo una fonte vicina alla vicenda citata da Associated Press, il comandante della Border Patrol, Gregory Bovino, dovrebbe lasciare la città oggi, martedì, e con lui anche altri agenti federali. Il leader della Casa Bianca ha dichiarato di aver affidato la missione nella città del Minnesota a Tom Homan, lo ‘ zar dei confini ‘ dell’amministrazione Trump scelto dal tycoon per guidare il suo programma di espulsione di massa di migranti clandestini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Minneapolis, capo Border Patrol lascerà la città dopo la morte di Alex Pretti: in arrivo Homan, lo ‘zar dei confini’

Approfondimenti su Minneapolis Pretti

In un contesto di riorganizzazione, il comandante Bovino lascia Minneapolis, mentre l'amministrazione Trump riduce la presenza federale in città, in seguito a una nuova sparatoria mortale.

In un contesto di cambiamenti, il capo della Border Patrol Bovino lascia Minneapolis per tornare in California.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Minneapolis Pretti

Argomenti discussi: Bovino e agenti della Border patrol lasciano Minneapolis. Polemiche su ipotesi agenti Ice a Milano-Cortina; Bovino, capo della Border Patrol, rimandato a casa dopo la missione in Minnesota; Trump caccia Bovino e ritira l’Ice: a Minneapolis arriva lo zar dei confini; Stati Uniti, capo della Border Patrol Greg Bovino lascerà Minneapolis.

Stati Uniti, il capo della Border Patrol Greg Bovino e altri agenti lasceranno MinneapolisClasse 1970 e origini calabresi, Bovino si è attirato aspre critiche dopo l'uccisione di Alex Pretti da parte di alcuni agenti dell'Ice. Trump lo ha sostituito con lo zar delle frontiere, Tom Homan ... msn.com

Greg Bovino via da Minneapolis, Trump lo silura e gli spegne i social: c'entra la lobby delle armiVia Gregory Bovino da Minneapolis: pressioni dai repubblicani, polemiche sul Secondo Emendamento e il ritiro di un candidato governatore spingono Trump a cambiare strada ... virgilio.it

Gregory Bovino è stato rimosso dall'incarico di comandante del Border Patrol, secondo The Atlantic ma Washington smentisce. La vicesegretaria McLaughlin su X scrive: "E' parte fondamentale della squadra del presidente". #ANSA https://www.ansa.it/sito/noti - facebook.com facebook

Cappotto Nazi, origini calabresi, le operazioni della polizia di frontiera: accuse e copertine per Greg Bovino della US Border Patrol. Fa discutere il Great Coat x.com