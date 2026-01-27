Minneapolis arriva in città lo zar dei confini

In risposta alle recenti decisioni politiche, Donald Trump ha annunciato l’invio di Tom Homan a Minneapolis, nominato come «zar delle frontiere». Questa mossa sottolinea l’attenzione crescente sulla gestione dei flussi migratori e sulle politiche di sicurezza negli Stati Uniti. L’intervento mira a rafforzare il controllo delle frontiere e a promuovere una strategia più rigorosa in materia di immigrazione.

Voto scoperto Trump pensa di inviare Tom Homan, il suo architetto delle espulsioni di massa. Una mossa considerata «distensiva» Voto scoperto Trump pensa di inviare Tom Homan, il suo architetto delle espulsioni di massa. Una mossa considerata «distensiva» Donald Trump ha annunciato di voler inviare a Minneapolis Tom Homan, il suo cosiddetto «zar delle frontiere». La mossa appare come un tentativo di voler placare le proteste contro la sua politica repressiva in materia di immigrazione a Minneapolis, inviando il suo responsabile a supervisionare le operazioni sul posto. Il 64enne, originario di West Carthage, è direttore esecutivo associato per le operazioni di controllo e rimozione (Ero) dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) e del Dipartimento per la Sicurezza Interna (Dhs). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini Approfondimenti su Minneapolis Zar L'indagine, lo "zar dei confini" e le mosse di Trump: cosa può succedere negli Usa L’attenzione si concentra sulle recenti tensioni negli Stati Uniti, in particolare dopo l’uccisione di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, a Minneapolis durante un’operazione dell’Ice. Trump apre al ritiro dell’Ice e invia in Minnesota lo zar dei confini: “È sotto assedio dopo il caso Pretti” La situazione a Minneapolis rimane tesa dopo l’uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell’Ice. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. DENTRO IL LUOGO PIÙ POVERO DEGLI STATI UNITI: la riserva di Pine Ridge Ultime notizie su Minneapolis Zar Argomenti discussi: Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini; Trump avvia il ritiro da Minneapolis di Bovino e dei suoi: in città arriva lo zar delle frontiere; Cnn: Presto il comandante del Border Patrol lascerà Minneapolis. Trump sente Walz: In sintonia - Nbc: il numero di agenti del Border Patrol a Minneapolis calerà in settimana; Trump, retromarcia sull'Ice? Cosa succede dopo scontri a Minneapolis. Minneapolis, resta alta la tensione. Trump apre alla possibilità che Ice lasci città. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Minneapolis, resta alta la tensione. Trump apre alla possibilità che Ice lasci città. LIVE ... tg24.sky.it Minneapolis, Trump apre alla possibilità che Ice lasci città: Riesaminiamo tuttoNel clima rovente dopo l'uccisione di Alex Pretti, il presidente prende l'iniziativa: il piano in 4 punti e la richiesta al Congresso ... adnkronos.com Minneapolis, telefonata Trump-Walz mentre arriva lo "zar dei confini" Homan Le ultime dagli Usa al link nel primo commento - facebook.com facebook L'impatto dell'uccisione di Minneapolis sull'opinione pubblica americana arriva anche ai media conservatori. I dati dei sondaggi su ICE e elettori indipendenti sono senza appello. Non a caso Trump, che è tutt'altro che scemo, sta pian piano prendendo le dista x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.