L’Aston Villa ha annunciato ufficialmente il ritorno di Douglas Luiz in prestito. Il giocatore lascia così la Juventus, dove aveva trascorso alcuni mesi, e torna in Inghilterra. La società inglese ha comunicato la notizia poco fa, confermando il trasferimento.

2026-01-28 20:18:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: L’ Aston Villa ha ufficializzato il ritorno di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, dopo gli ultimi mesi in prestito al Nottingham Forest, arriva dal club inglese in prestito dalla Juventus e resterà a Villa Park per il resto della stagione 202526. Douglas Luiz torna all’Aston Villa: il comunicato. L’annuncio è arrivato direttamente dal club inglese: “ L’Aston Villa è lieta di annunciare che Douglas Luiz è entrato a far parte del club in prestito dalla Juventus. Il nazionale brasiliano ha lasciato il Villa nell’estate del 2024 per unirsi ai giganti italiani, ma trascorrerà il resto della stagione 202526 al Villa Park”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Douglas Luiz saluta la Juve e torna in prestito all’Aston Villa: il comunicato ufficiale

Approfondimenti su Douglas Luiz

L’Aston Villa annuncia ufficialmente il ritorno di Douglas Luiz.

La Juventus ha concluso il trasferimento di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa, con diritto di riscatto per il club inglese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Douglas Luiz

Argomenti discussi: Douglas Luiz saluta la Juve e torna in prestito all'Aston Villa: il comunicato ufficiale; Juve, Douglas Luiz va all'Aston Villa: si riaccende la speranza di cederlo la prossima estate; Juventus: nuovo prestito per Douglas Luiz, torna all'Aston Villa; Juve, ti ricordi Barrenechea? Ora è il faro del Benfica. E a Torino lo rimpiangono...

Douglas Luiz saluta la Juve e torna in prestito all'Aston Villa: il comunicato ufficialeL’Aston Villa ha ufficializzato il ritorno di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, dopo gli ultimi mesi in prestito al Nottingham Forest, arriva dal club inglese in prestito dalla Juventus e re ... msn.com

Juventus: nuovo prestito per Douglas Luiz, torna all'Aston Villa(ANSA) - TORINO, 28 GEN - La Juventus ha annunciato un nuovo prestito per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che ad agosto scorso era stato ceduto a titolo temporaneo al Nottingham Forest. Dougl ... corrieredellosport.it

Affare chiuso tra Aston Villa e Douglas Luiz A confermarlo è Fabrizio Romano, che ha annunciato l’accordo tramite X Operazione in prestito oneroso con opzione di riscatto fissata tra i 20 e i 25 milioni di euro a favore della Juve #DouglasLuiz #Ju - facebook.com facebook

#DouglasLuiz saluta la #Juve e torna in prestito all' #AstonVilla: il comunicato ufficiale x.com