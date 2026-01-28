L’Aston Villa annuncia ufficialmente il ritorno di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano lascia la Juventus e torna in Inghilterra con un prestito. Il club ha pubblicato il comunicato con i dettagli dell’operazione, confermando che Luiz sarà a disposizione della squadra per questa stagione. Ora il giocatore cerca di rilanciarsi in Premier League.

Goretzka, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: Bayern Monaco al bivio! Calciomercato Venezia, lagunari scatenati! Tris di colpi: arrivano Lauberbach e Ligue, ufficiale il talento Dagasso. Novità importanti Sterling, ufficiale l’addio al Chelsea! Separazione consensuale con i Blues, il comunicato del club Calciomercato Lazio, fatta per Przyborek! I biancocelesti adesso monitorano anche quel giocatore! Le ultime Infortunio Camarda, operato alla spalla: completato l’intervento all’Humanitas di Milano. La nota Como, già definito il futuro di Cuenca: va in scena un clamoroso intreccio di mercato! Le ultimissime Tommaso Turci rivela: «Tutto può ancora succedere in campionato, c’è una squadra che ha mostrato più continuità! Su Spalletti-Conte dico questo» Goretzka, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: Bayern Monaco al bivio! Sterling, ufficiale l’addio al Chelsea! Separazione consensuale con i Blues, il comunicato del club Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Douglas Luiz Aston Villa, ufficiale il ritorno del centrocampista: il comunicato e la formula

Approfondimenti su Douglas Luiz Aston Villa

Questo articolo fornisce aggiornamenti sul possibile ritorno di Douglas Luiz all’Aston Villa, con dettagli sulla formula dell’operazione che coinvolge anche la Juventus.

Dopo settimane di trattative, Douglas Luiz passa ufficialmente dall'Aston Villa al Nottingham Forest.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Douglas Luiz - All 22 Goals for Aston Villa

Ultime notizie su Douglas Luiz Aston Villa

Argomenti discussi: L'Aston Villa a un passo dall'ex Douglas Luiz: cosa cambia per la Juventus e l'intreccio con il Nottingham Forest; Juve, Douglas Luiz va all'Aston Villa: si riaccende la speranza di cederlo la prossima estate; Douglas Luiz va all'Aston Villa: la Juve perde la certezza di cederlo, ma torna a sperare; Juventus, è fatta per Douglas Luiz all'Aston Villa.

Juventus, Douglas Luiz ha firmato con l'Aston Villa: cifre e dettagliIl giocatore brasiliano sarà a breve un nuovo giocatore dei Villans. msn.com

Douglas Luiz, nuova avventura: si trasferisce in prestito all'Aston Villa: le cifreJuventus Football Club S.p.A. (Juventus o la Società) comunica che, in relazione a quanto già reso noto con il comunicato del 21 agosto 2025, il ... tuttojuve.com

Ufficiale | Douglas Luiz in prestito all'Aston Villa. I dettagli juve.it/DouglasLuiz-pr… x.com

The Athletic - Douglas Luiz all'Aston Villa: le cifre dell'accordo con la Juventus - facebook.com facebook