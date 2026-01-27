Juventus Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa

La Juventus ha concluso il trasferimento di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa, con diritto di riscatto per il club inglese. La cessione rappresenta una strategia di mercato mirata a rafforzare la rosa senza impegni a lungo termine. La formula del prestito permette a entrambe le parti di valutare le future opportunità di collaborazioni e sviluppi.

Tutto fatto per il trasferimento di Douglas Luiz in prestito all’Aston Villa con diritto di riscatto per gli inglesi. Giunge al termine dunque la breve esperienza del brasiliano al Nottingham Forrest, durata solo 6 mesi. Il ritorno alla corte di Unay Emery rappresenta l’occasione perfetta per il brasiliano di rilanciare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

