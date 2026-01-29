Corriere dello Sport – cosa manca per avere il sì da Tottenham e Psg e cosa c’entra Norton-Cuffy

Il calciomercato invernale si accende con un nuovo aggiornamento: Tottenham e Psg sono ancora in corsa per un giocatore, ma manca l’accordo definitivo. In estate si era parlato di una vera e propria telenovela, ora invece si cercano le occasioni giuste. Tra le questioni da risolvere, anche il ruolo di Norton-Cuffy, che potrebbe essere un elemento chiave nella trattativa. I club lavorano sottotraccia, ma ancora nessuna fumata bianca ufficiale.

2026-01-29 09:51:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: In estate telenovela, in inverno opportunità. Perché Randal Kolo Muani ha dato il proprio benestare a un possibile ritorno in Italia, alla Juventus, dopo i mesi di prestito al Tottenham. L’apertura anticipa la necessità di trovare una base comune per avere il sì degli Spurs e poi del Paris Saint Germain. Potrebbe non essere difficile per quel che riguarda gli inglesi, visto che il centravanti ha segnato zero gol in Premier League, pur giocando spessissimo da titolare, con gli unici squilli che sono arrivati in Champions League, come ieri quando ha sbloccato la partita a Francoforte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Corriere dello Sport segnala che la possibile cessione di Nuno Tavares, nel mirino di Al-Ittihad e dell’Atletico Madrid, potrebbe lasciare un vuoto sulla corsia sinistra della Lazio.

La Lazio ha ufficialmente iniziato la sua stagione.

