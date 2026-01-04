Corriere dello Sport – manca solo una cosa per chiudere

Il Corriere dello Sport segnala che la possibile cessione di Nuno Tavares, nel mirino di Al-Ittihad e dell’Atletico Madrid, potrebbe lasciare un vuoto sulla corsia sinistra della Lazio. La situazione evidenzia come un’eventuale partenza del giocatore possa influenzare le scelte della squadra in vista delle prossime sfide. Rimane da capire quale sarà la decisione finale e come la società si muoverà per colmare questa eventuale assenza.

2026-01-03 10:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: La sempre più probabile partenza di Nuno Tavares, corteggiato con insistenza dall'Al-Ittihad e inserito anche in riflessioni con l'Atletico Madrid, apre inevitabilmente uno spazio sulla corsia sinistra della Lazio. Un vuoto che Sarri e la dirigenza vogliono colmare con un profilo pronto, affidabile, già formato. È in questo scenario che si colloca Alfonso Pedraza, terzino del Villarreal, sempre più vicino ai biancocelesti. Ventinove anni, mancino naturale, in scadenza tra sei mesi. I biancocelesti lo avrebbero già bloccato per giugno a parametro zero, ma l'obiettivo è anticiparne l'arrivo già a gennaio.

