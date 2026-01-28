Corriere dello Sport – cosa pensa il giocatore e cosa sta per succedere

La Lazio ha ufficialmente iniziato la sua stagione. Dopo aver superato le visite mediche, il nuovo giocatore ha già iniziato ad allenarsi con la squadra. Oggi ha rilasciato la prima intervista da neoacquisto, mentre i tifosi aspettano di vedere come si inserirà nel nuovo team. La prima giornata si prospetta ricca di novità e attesa.

2026-01-28 09:39:00 Arrivano conferme dal CdS: La prima giornata di Lazio. Le visite mediche, il debutto in allenamento, l’intervista da neoacquisto biancoceleste. «Le prime sensazioni sono state positive, sono contento. Non vedo l’ora di iniziare. La Lazio è un passo importante, vengo da un periodo non semplicissimo. Adesso è il momento di tornare, far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni». Non ha troppo tempo Daniel Maldini e non vuole sprecarlo. Deve sfruttare i mesi di prestito per rilanciarsi e convincere tutti, in primis la Lazio a riscattarlo (14 milioni di euro). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

