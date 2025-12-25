Appartamento e garage per giovani coppie | il Comune lo vende a 143.000 euro
Il Comune di Iseo ha messo in vendita un appartamento di proprietà sito in Via Bedeschi 31, al prezzo calmierato di 143mila euro. L'immobile è destinato a giovani di età fino a 35 anni, purché non abbiano altri immobili di proprietà sul territorio nazionale, con residenza a Iseo per 10 anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Sexworker evade il fisco per mezzo milione di euro: sequestrati un appartamento e un garage
Leggi anche: Versa una caparra di 1.000 euro per l'appartamento (che non c'è)
Appartamento e garage per giovani coppie: il Comune lo vende a 143.000 euro - Il Comune di Iseo ha messo in vendita un appartamento di proprietà sito in Via Bedeschi 31, al prezzo calmierato di 143mila euro. bresciatoday.it
Montecchio Maggiore, appartamenti confiscati alla criminalità assegnati a giovani coppie - Sabato mattina la consegna delle chiavi ai nuovi inquilini, per cambiare rotta ... rainews.it
"Centinaia di appartamenti per giovani coppie e famiglie" - Centinaia di appartamenti destinati alle giovani coppie o alle famiglie che non possono permettersi abitazioni a prezzi di mercato oppure affitti a cifre stellari. ilrestodelcarlino.it
Vendita - Appartamento Siracusa (Bosco Minniti) - 130 000 € La GF Immobiliare propone in vendita un ampio appartamento di 130 mq con garage di 30 mq, situato al terzo piano di uno stabile in zona Bosco Minniti, Siracusa. L’immobile è stato ristrutturato du - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.