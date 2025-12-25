Appartamento e garage per giovani coppie | il Comune lo vende a 143.000 euro

Il Comune di Iseo ha messo in vendita un appartamento di proprietà sito in Via Bedeschi 31, al prezzo calmierato di 143mila euro. L'immobile è destinato a giovani di età fino a 35 anni, purché non abbiano altri immobili di proprietà sul territorio nazionale, con residenza a Iseo per 10 anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

