Mutui a interessi zero per chi ristruttura immobili nei centri storici | Risposta concreta a giovani coppie e a chi investe

L’articolo 37 della finanziaria regionale siciliana introduce mutui a interessi zero per chi ristruttura immobili nei centri storici, offrendo un supporto concreto a giovani coppie e investitori. Questa misura mira a favorire la rigenerazione urbana e a incentivare l’acquisto e il recupero di immobili storici, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio locale.

“Con l’approvazione dell’articolo 37 della finanziaria, la Sicilia compie un passo importante nella direzione della rigenerazione dei centri storici e del sostegno concreto alle giovani coppie, che potranno beneficiare di una serie di incentivi e dell’azzeramento totale degli interessi sui mutui”. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

