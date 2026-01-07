Mutui a interessi zero per chi ristruttura immobili nei centri storici | Risposta concreta a giovani coppie e a chi investe
L’articolo 37 della finanziaria regionale siciliana introduce mutui a interessi zero per chi ristruttura immobili nei centri storici, offrendo un supporto concreto a giovani coppie e investitori. Questa misura mira a favorire la rigenerazione urbana e a incentivare l’acquisto e il recupero di immobili storici, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio locale.
“Con l’approvazione dell’articolo 37 della finanziaria, la Sicilia compie un passo importante nella direzione della rigenerazione dei centri storici e del sostegno concreto alle giovani coppie, che potranno beneficiare di una serie di incentivi e dell’azzeramento totale degli interessi sui mutui”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Maltempo, i Vigili del Fuoco annullano la discesa della Befana organizzata nei centri storici
Leggi anche: Frattesi Juventus idea sempre più concreta: nei piani della Vecchia Signora l’azzurro andrebbe a sostituire quel bianconero. Di chi si tratta
Centri storici e mutui a interessi zero, Gennuso e Lanteri (FI), Auteri (Dc): “Risposta concreta a giovani e a chi investe nella nostra Sicilia” - “Con l’approvazione dell’articolo 37 della finanziaria, la Sicilia compie un passo importante nella direzione della rigenerazione dei centri storici ... lavalledeitempli.net
Sicilia, recupero dei centri storici: i mutui a zero interessi per le giovani coppie - Regione Siciliana, recupero dei centri storici: i mutui a zero interessi per le giovani coppie. quotidianodiragusa.it
Recupero dei centri storici: i mutui a zero interessi per le giovani coppie - “Ridare vita ai nostri centri storici, sostenere il sogno delle giovani coppie di avere una casa propria e promuovere la ... radiortm.it
Opportunità per i centri storici e per le giovani coppie che desiderano vivere i nostri Borghi. INTERESSI ZERO SUI MUTUI PER LE GIOVANI COPPIE CHE SCELGONO I CENTRI STORICI Con l'approvazione dell'Articolo 37 della manovra finanziaria, sono mes - facebook.com facebook
Approvato con DGR N. 1436/2025 bando per presentazione di domande per l'aiuto all'avviamento di giovani agricoltori tramite erogazione di contributi su interessi di mutui con garanzia ipotecaria accesi per acquisto di terreni Domande entro 5/06/2026 Info ur x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.