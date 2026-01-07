Mutui a interessi zero per chi ristruttura immobili nei centri storici | Risposta concreta a giovani coppie e a chi investe

L’articolo 37 della finanziaria regionale siciliana introduce mutui a interessi zero per chi ristruttura immobili nei centri storici, offrendo un supporto concreto a giovani coppie e investitori. Questa misura mira a favorire la rigenerazione urbana e a incentivare l’acquisto e il recupero di immobili storici, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio locale.

