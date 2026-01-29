Dopo aver battuto il Napoli, la Juventus Women si prepara a sfidare la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia. Le toscane hanno eliminato il Milan e ora si apprestano a mettere alla prova le bianconere. La partita si annuncia equilibrata e aperta a ogni risultato.

Avversaria Juventus Women, le bianconere in semifinale di Coppa Italia affronteranno la Fiorentina, che ha eliminato il Milan. Le ultime. Dopo il convincente successo ottenuto contro il Napoli, il percorso delle bianconere nella competizione nazionale entra nella fase caldissima. Il passaggio del turno ha confermato la solidità del gruppo di Massimiliano Canzi, ma l’attenzione si è immediatamente spostata sul nome della prossima sfidante. È stata finalmente svelata l’ avversaria della Juventus Women nel prossimo turno della competizione. Le bianconere in semifinale di Coppa Italia affronteranno la Fiorentina che ha eliminato il Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Avversaria Juventus Women, ecco chi affronteranno le bianconere in semifinale di Coppa Italia: i dettagli dopo il successo con il Napoli

Per seguire in diretta il match di Coppa Italia tra Napoli e Juventus Women, è possibile optare per lo streaming online o la visione in diretta tv.

A SEVEN-GOAL SHOW | Cesena 1-7 Juventus Women | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women

