La Coppa Italia delle Regioni torna con la sua terza edizione. La presentazione si è svolta nell’Aula dei Gruppi Parlamentari, con Pella che ha detto che la manifestazione crescerà ancora. Il presidente della Lega Ciclismo Professionistico ha sottolineato che è stato un lavoro di squadra e che il supporto delle istituzioni dà loro forza e morale.

È stata presentata a Roma, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari, la terza edizione della Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico del presidente Roberto Pella, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, guidata da Massimiliano Fedriga. Ad aprire l’incontro il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, grande appassionato di ciclismo e de “l’impegno e del sacrificio dei ciclisti, per me da sempre un grande esempio. È uno sport la cui passione è stata tramandata di padre in figlio, importante per quella che è la cultura italiana”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torna la Coppa Italia delle Regioni, Pella: "Cresceremo ancora"

Approfondimenti su Coppa Italia Delle Regioni

Alle 15, all’Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera, si tiene la presentazione della Coppa Italia delle Regioni 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Coppa Italia Delle Regioni

Argomenti discussi: Dopo 40 anni il Como torna ai quarti di Coppa Italia; Coppa Italia, una fantastica Maury’s Com Cavi Tuscania torna da Sorrento con in tasca gara 1; Torna la Coppa Italia: il Como sfida la Fiorentina agli ottavi, arbitrerà Ayroldi; Il Como rimonta la Fiorentina, torna ai quarti di Coppa Italia dopo 40 anni.

Pagina 2 | Dove vedere Fiorentina-Como di Coppa Italia in tv? Dazn o Mediaset, orarioFIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Ranieri, Comuzzo, Balbo; Brescianini, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Vanoli. Indisponibili: Kean, Lamptey, Parisi, Sabiri. corrieredellosport.it

Torna in campo la Serie C. Oggi le semifinali di ritorno di Coppa Italia: il programmaSmaltite le fatiche del lungo weekend, con la serata di lunedì 26 gennaio che ha mandato in archivio la 23ª giornata del campionato, torna. tuttomercatoweb.com

Il Latina batte il Renate nel ritorno della semifinale di Coppa Italia con i gol di Tomaselli e Parigi. Dopo tredici anni si torna in finale - facebook.com facebook

Fiorentina-Como 1-3, le pagelle della partita di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia x.com