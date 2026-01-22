Bonus casa in arrivo 200mila lettere del Fisco | quando scatteranno i controlli e per chi

Il Fisco invierà circa 200.000 comunicazioni nei prossimi tre anni a coloro che hanno usufruito di bonus casa e non hanno aggiornato la rendita catastale. Questi controlli mirano a verificare la corretta applicazione delle detrazioni edilizie e a garantire il rispetto delle normative fiscali. È importante prestare attenzione alle eventuali richieste e procedere agli aggiornamenti necessari per evitare sanzioni o contenziosi.

