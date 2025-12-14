Al parco Mita di Faenza nasce l’idea di creare uno spazio musicale dedicato ai giovani, un centro di aggregazione musicale e culturale. Attualmente sono in corso discussioni sulla realizzabilità del progetto, promosso da Giordano Sangiorgi, con l’obiettivo di offrire un punto di incontro e sviluppo per gli appassionati di musica della comunità.

Un centro di aggregazione giovanile musicale. È questa l’idea, sulla quale sono in corso dialoghi sulla fattibilità, lanciata da Giordano Sangiorgi. Il patron del Mei, raccontando le già numerose iniziative che lo vedono impegnato in campo musicale, ha infatti esplicitato la propria disponibilità presentando a Palazzo Manfredi, l’idea di costituire un " incubatore musicale " al parco Mita. Non una semplice saletta prove, che peraltro nel centro sociale è già presente, "un centro di aggregazione musicale – evidenzia Sangiorgi –, che consentirebbe non solo alle band del territorio di provare, ma una sala attrezzata anche per registrare, creare video e foto, e un’area di presentazione del prodotto musicale, che possa essere un punto di riferimento e possa dare una chance professionale agli artisti del territorio". Ilrestodelcarlino.it

"Uno spazio musicale al parco Mita di Faenza" - Si tratterebbe di un centro di aggregazione giovanile dedicata alle sette note. ilrestodelcarlino.it