Sostegno affitti | l’amministrazione di Cattolica stanzia 60 mila euro di contributi per il bando 2025

Il Comune di Cattolica ha annunciato uno stanziamento di 60 mila euro destinati a sostenere i cittadini nel pagamento degli affitti per il 2025, attraverso un bando pubblico. Questa misura mira a offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, favorendo l’accesso a alloggi sicuri e dignitosi.

Il Comune di Cattolica ha stanziato 60 mila euro per la copertura dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi economici destinati al pagamento del canone di locazione per l’anno 2025. L’obiettivo è sostenere i nuclei familiari residenti che vivono in affitto sul mercato privato. Riminitoday.it

