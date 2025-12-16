Sostegno affitti | l’amministrazione di Cattolica stanzia 60 mila euro di contributi per il bando 2025
Il Comune di Cattolica ha annunciato uno stanziamento di 60 mila euro destinati a sostenere i cittadini nel pagamento degli affitti per il 2025, attraverso un bando pubblico. Questa misura mira a offrire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà, favorendo l’accesso a alloggi sicuri e dignitosi.
Il Comune di Cattolica ha stanziato 60 mila euro per la copertura dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi economici destinati al pagamento del canone di locazione per l’anno 2025. L’obiettivo è sostenere i nuclei familiari residenti che vivono in affitto sul mercato privato. Riminitoday.it
Sostegno al pagamento degli affitti. Il Comune stanzia 60mila euro - Il Comune di Cattolica ha stanziato 60mila euro per la concessione dei contributi economici destinati al pagamento del canone di locazione per l’anno 2025. msn.com
Il Comune di Cattolica per il sostegno affitti stanzia 60 mila euro di contributi per il bando 2025 - Il Comune di Cattolica ha stanziato 60 mila euro per la copertura dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi economici destinati al pagamento del ... chiamamicitta.it
Sulla Casa abbiamo bisogno di un gigantesco salto di qualità a livello nazionale. Il governo è immobile, anzi di più: ha cancellato le poche risorse statali disponibili a sostegno degli affitti. Regione Lombardia detiene poi un record negativo: è l’istituzione che, - facebook.com facebook