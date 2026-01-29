Conte l’addio alla Champions è un urlo | Vittoria bugiarda! Con 13 assenti abbiamo dominato

Dopo la sconfitta per 2-3 contro il Chelsea, Antonio Conte ha parlato a fine partita, visibilmente deluso. L’allenatore dei partenopei ha definito la sconfitta “una vittoria bugiarda” e ha sottolineato come, nonostante 13 assenti, la squadra abbia dimostrato di poter competere. Conte ha spiegato che l’eliminazione dalla Champions lascia più rammarico che rimpianto, ma ha anche elogiato l’orgoglio mostrato dai suoi giocatori.

ORGOGLIO E RIMPIANTI. Al termine di Napoli-Chelsea (2-3), che sancisce l’eliminazione degli azzurri dalla Champions League, Antonio Conte ha analizzato la gara con lucidità e amarezza ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico ha definito il risultato “bugiardo”, sottolineando come il Napoli, nonostante 13 assenti, abbia giocato alla pari se non meglio dei Campioni del Mondo per Club. La differenza l’ha fatta il cinismo e la qualità di Joao Pedro. Il vero rimpianto di Conte, però, non è la serata del Maradona, ma il pareggio di Copenaghen, che ha costretto gli azzurri a giocarsi tutto contro una corazzata. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte, l’addio alla Champions è un urlo: “Vittoria bugiarda! Con 13 assenti abbiamo dominato” Approfondimenti su Napoli Chelsea Calcio Napoli, emergenza totale verso Copenaghen: Conte con 9 assenti in Champions Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di Copenaghen in Champions League con diverse assenze importanti. “Grande vittoria, abbiamo dominato, congratulazioni ai miei ragazzi”: l’ultimo show di Mourinho dopo il pareggio Dopo il pareggio, Mourinho ha commentato con soddisfazione la prestazione dei suoi, definendo la vittoria come un risultato importante. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Conte, l'amarezza dopo PSV-Napoli: Non è facile inserire 9 giocatori nuovi | Ultime notizie su Napoli Chelsea Argomenti discussi: Frenquellucci, l'ex assessora pesarese dice addio al M5S: Me ne vado dopo 13 anni, sono stata abbandonata; Juventus-Napoli 3-0: Spalletti batte Conte: addio allo scudetto; Conte amareggiato dall'eliminazione in Champions League dopo Napoli-Chelsea: Risultato bugiardo, meritavamo l'accesso ai playoff; Dal conte alla cooperativa sociale: l’Oasi Galbusera Bianca venduta a tre milioni di euro. Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenzaIl Napoli arriva trentesimo su trentasei nel girone di Champions League. I Campioni d'Italia volano fuori dal Supergirone dopo una campagna disastrosa. tuttomercatoweb.com Conte, c’è un dato allarmante: terreno pronto per l’addioA proposito di risultati, c’è un dato allarmante che riguarda proprio il campionato italiano, dove fino a quest’anno il tecnico salentino è stato il re incontrastato. Non era mai accaduto che, dopo 22 ... calciomercato.it ADDIO SCUDETTO-BIS: IL NAPOLI SI ARRENDE ALLA REALTA’ E ALL’EMERGENZA INFORTUNI! La sconfitta con la Juventus ha spento ogni speranza: 9 punti dall’Inter, scontro diretto già perso, sogno tricolore sfumato. Conte furioso (ma non con i suo - facebook.com facebook Diego Costa e il suo addio al Chelsea a causa… di Conte (1/6) x.com

