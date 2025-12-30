Grande vittoria abbiamo dominato congratulazioni ai miei ragazzi | l’ultimo show di Mourinho dopo il pareggio

Dopo il pareggio, Mourinho ha commentato con soddisfazione la prestazione dei suoi, definendo la vittoria come un risultato importante. Nel secondo tempo, il Benfica ha dominato il gioco, ma la squadra è riuscita a ribaltare il risultato, conquistando così un successo significativo. Le parole dell’allenatore riflettono la determinazione e la fiducia del gruppo in una partita difficile, evidenziando la crescita e la capacità di reagire alle sfide.

"Penso che sia una grande vittoria. Nel secondo tempo c'è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ci ha creato le difficoltà che noi aspettavamo", così José Mourinho dopo la partita tra il suo Benfica e il Braga. Parole che non avrebbero nulla di speciale se la partita fosse finita davvero 3-2. Gli uomini di Mourinho però sono stati fermati sul 2-2 dal Braga, con un gol annullato nel finale che ha scatenato le ire dello Special One. Ecco perché Mourinho – che no, non è impazzito – ha fatto polemica a suo modo nelle classiche interviste post gara.

