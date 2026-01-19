Calcio Napoli emergenza totale verso Copenaghen | Conte con 9 assenti in Champions
Il Calcio Napoli si prepara alla sfida di Copenaghen in Champions League con diverse assenze importanti. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la rosa azzurra si trova in emergenza, con Rrahmani e Politano indisponibili. La partita si presenta come uno spareggio fondamentale per il cammino europeo del club, che dovrà affrontare la trasferta con numerosi infortunati e senza alcune pedine chiave.
Dopo il successo col Sassuolo l’infermeria del Calcio Napoli si riempie: Rrahmani e Politano out, azzurri attesi da uno spareggio europeo decisivo. Non c’è tempo per godersi la vittoria sofferta contro il Sassuolo. Per il Calcio Napoli è già vigilia di Champions League, ma il viaggio verso Copenaghen si presenta in salita a causa di un’infermeria sempre più affollata. Antonio Conte dovrà fare i conti con un elenco lunghissimo di indisponibili. A Copenaghen non ci saranno Rrahmani e Politano, usciti acciaccati dalla gara contro il Sassuolo e alle prese con problemi muscolari. Un’assenza che pesa, soprattutto considerando il quadro generale: il Napoli arriverà allo spareggio europeo con nove giocatori fuori causa. 🔗 Leggi su 2anews.it
Napoli in emergenza verso Copenaghen: Conte fa la conta degli infortunati
Napoli si prepara alla trasferta a Copenaghen in un momento di difficoltà a causa degli infortuni. Dopo la recente vittoria sul Sassuolo, la squadra di Conte analizza lo stato fisico dei giocatori, consapevole delle sfide che l’attende. La situazione richiede attenzione e gestione oculata per affrontare al meglio la prossima partita europea, mantenendo alta la concentrazione nonostante le assenze.
Napoli, emergenza totale verso San Siro: Neres ko, Conte senza alternative
La sfida tra Inter e Napoli si avvicina, ma le condizioni del Napoli si fanno complicate: Neres è fuori causa, riducendo le opzioni a disposizione di Antonio Conte. La situazione in vista della partita di San Siro richiede attenzione, poiché le assenze potrebbero influire sull’andamento della gara e sulla scelta della formazione. Una sfida che si preannuncia difficile per entrambe le squadre, con il tecnico nerazzurro chiamato a trovare soluzioni alternative.
