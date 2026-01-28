Napoli-Chelsea 2-3 sconfitta con grande onore per gli uomini di Conte che finiscono fuori dalla Champions Rileggi qui la partita

L’ultima giornata di Champions ha portato una sconfitta amara per il Napoli, battuto 3-2 dal Chelsea. Gli azzurri hanno combattuto con orgoglio, ma alla fine sono usciti dalla competizione. La squadra di Conte ha giocato con grinta, anche se il risultato ha fatto male. La delusione per la perdita della qualificazione è evidente, ma i tifosi applaudono comunque l’impegno di una squadra che ha dato tutto fino all’ultimo minuto.

Ultima giornata di League Phase per il Napoli, che vedono le loro chance di qualificazione aggrappate ad un lumicino. Conte per la sfida contro la sua ex squadra si affida agli stessi undici di Torino, ad eccezione di Olivera sulla sinistra al posto di Gutierrez. Davanti confermati Vergara, Elmas e Hojlund oltre a McTominay che gioca nonostante qualche acciacco rimediato nella rifinitura. Gli azzurri per qualificarsi al prossimo turno avranno bisogno innanzitutto di vincere e poi sperare in qualche incastro di risultati delle altre squadre sempre a quota otto punti o leggermente sopra. Gli inglesi rispondono con la formazione che ha dato fin ora maggiori certezze a Rosenior subentrato da poco, parte dalla panchina la stella Cole Palmer, attorno a lui anche diversi rumors riguardo un possibile interesse del Manchester United. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Chelsea 2-3, sconfitta con grande onore per gli uomini di Conte che finiscono fuori dalla Champions. Rileggi qui la partita. Approfondimenti su Napoli Chelsea 2023 Napoli-Qarabag 2-0, gli azzurri tornano alla vittoria in Champions con un super McTominay. Rileggi qui la partita. Napoli-Juve 2-1, doppietta di Hojlund che abbatte i bianconeri e manda gli azzurri in testa. Rileggi qui la partita. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Chelsea 2023 Argomenti discussi: Napoli-Chelsea 2-3: Joao Pedro condanna Conte, azzurri eliminati; Napoli-Chelsea, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Napoli-Chelsea, le probabili formazioni della partita di Champions League; Dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni. LIVE – Champions League, Napoli-Chelsea 2-3 (19? Fernandez; 33? Vergara; 43? Hojlund; 61?, 82? Joao Pedro)Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Chelsea, match valido per l'ultima giornata del girone di Champions League. iamnaples.it Napoli-Chelsea 2-3, segui Conte in conferenza LIVeL’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la sfida di Champions contro il Chelsea L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune ... ilnapolista.it Champions League, in campo alle 21 Napoli-Chelsea DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Chelsea x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.