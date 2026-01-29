Antonio Conte si trova in una situazione difficile in Champions League. La sua squadra ha vinto solo una partita su tre in questa competizione, classificandosi al 30º posto su 36. Restano davanti a loro squadre come Bodo Glimt, Qarabag e Pafos, che sulla carta sembrano meno forti. Dopo alcune stagioni di sforzi, il tecnico fatica a trovare continuità e risultati convincenti in Europa.

Trentesimo su 36 squadre, restando dietro a realtà sulla carta nemmeno comparabili con quella dei campioni d’Italia: Bodo Glimt, Qarabag, Pafos. Olympiakos, Bruges e Union Saint-Gilloise. La media di un punto a partita pur avendo ricevuto dall’urna un percorso non impossibile, se è vero che tre delle otto avversarie sono finite insieme ai partenopei nel gruppetto delle eliminate da tutto. Il percorso del Napoli nella Champions League è stato un viaggio fallimentare senza troppi alibi. Nemmeno il moltiplicarsi degli infortuni lo può spiegare, anche perché le avvisaglie della mediocrità si erano percepite con nettezza già in autunno a rosa quasi completa: l’umiliante sconfitta di Eindhoven e il pareggio con l’Eintracht Francoforte hanno condizionato il risultato finale, anche se nei rimpianti napoletani rimane soprattutto la mancata vittoria a Copenaghen contro un avversario in svantaggio e con un uomo in meno per un’ora. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Conte e l’allergia alla Champions League: vinta una partita su tre nell’Europa che conta

Approfondimenti su Conte Champions League

Domani sera, il Napoli affronta il Benfica al da Luz in Champions League, con l'obiettivo di interrompere una serie negativa in trasferta in competizioni europee.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Antonio Conte’s Darkest Champions League Night in Years

Ultime notizie su Conte Champions League

Argomenti discussi: Fucoidano, probiotici e allergie: le alghe brune aprono la strada a nuovi yogurt funzionali; Il Napoli va a casa, ha giocato una pessima Champions dopo un mercato da ricchi: è l’ora delle responsabilità Perde 2-3 col Chelsea. Migliore in campo Vergara. Conte conferma la sua allergia all'Europa. De Laurentiis ha mantenuto le promesse, in cambio n; CorSera – Inter, base solida nonostante un’allergia: stasera doppia chance; Il Napoli va a casa, ha giocato una pessima Champions dopo un mercato da ricchi: è l’ora delle responsabilità Perde 2-3 col Chelsea. Migliore in campo Vergara. Conte conferma la sua allergia all'Europa. De Laurentiis ha mantenuto le promesse, in cambio n.

M5S: Istat conferma efficacia misure Conte, Destra allergica ai numeriL’audizione di ieri sera dei rappresentanti dell’Istat in Commissione Covid conferma la bontà e l’efficacia delle misure assunte dal governo Conte durante la pandemia, che secondo i dati esposti ieri ... quotidianosanita.it

Conte furioso con la Lega Serie A dopo la sconfitta in Champions League "C'è da capire chi ha avuto la brillante idea di metterci sabato alle 18 contro la Fiorentina a 2 giorni e mezzo dalla Champions giocata. Sono perplesso su questa cosa" Sia Napoli - facebook.com facebook

Nell’ultima giornata della “fase campionato” della Champions League, nessuna italiana ha infine chiuso tra le prime otto: Inter, Juventus e Atalanta andranno agli spareggi, mentre il Napoli è stato eliminato x.com