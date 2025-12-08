Champions League Benfica-Napoli | Conte cerca la prima vittoria in trasferta in Europa

Domani sera, il Napoli affronta il Benfica al da Luz in Champions League, con l'obiettivo di interrompere una serie negativa in trasferta in competizioni europee. La partita rappresenta un momento importante per gli azzurri, che cercano di conquistare il primo successo esterno in questa stagione e di rafforzare la propria posizione nel girone.

Quando il Napoli scenderà in campo domani sera al da Luz (partenza oggi dopo la rifinitura delle 11 a Castel Volturno), dovrà interrompere un record negativo. Quello dei 778 giorni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Champions League, Benfica-Napoli: Conte cerca la prima vittoria in trasferta in Europa

