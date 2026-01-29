Antonio Conte conferma di non essere fortunato in Champions. Con il Napoli, ha già subito quattro eliminazioni dalla fase a gironi, un record negativo. La sconfitta contro una squadra più forte ha chiuso la sua avventura europea, lasciando ancora aperta la domanda sul suo futuro in questa competizione.

La sconfitta e la conseguente uscita di scena dalla Champions del Napoli, hanno confermato l’allergia di Antonio Conte alla massima competizione continentale. Un vero e proprio rapporto conflittuale, fotografato impietosamente dai numeri della classifica pubblicata da Transfermarkt. Tale classifica, indica gli allenatori con più eliminazioni dalla prima fase del torneo dal 201213 (prima volta in Champions di Conte allenatore. Conte, il dato in Champions è impietoso. Si legge su Transfermarkt: Al primo posto c’è Jorge Jesus con l’83,3% di eliminazioni e 5 eliminazioni totali. Al secondo posto Slutsky con il 100% e 4 eliminazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte è il quinto allenatore con più eliminazioni dalla prima fase della Champions: ne ha collezionate quattro

Il Napoli ha concluso la prima fase della Champions League con prestazioni deludenti, evidenziando alcune criticità nel gioco e nei risultati.

