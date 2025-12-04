Giaccherini ne è certo | Conte è l’allenatore più completo Antonio tornerà alla Juventus il suo cuore è quello

. Le parole dell’ex bianconero. Napoli Juventus accende l’attesa per il prossimo weekend di campionato. Emanuele Giaccherini ha giocato in entrambe le squadre. Oggi talent tv, è stato intervistato da Tuttosport. GLI ANNI ALLA JUVE – « Beh, se parliamo di Juve, allora mi vengono in mente tante cose. Forse i più belli della mia carriera. Ho avuto modo di vincere, di giocare con campioni enormi, di conoscere la Champions. Il primo scudetto, perché venivamo da anni bui. Credo sia stato uno dei più belli della storia: nessuno ci dava per favoriti e ci siamo conquistati tutti sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Giaccherini ne è certo: «Conte è l’allenatore più completo. Antonio tornerà alla Juventus, il suo cuore è quello»

