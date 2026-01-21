Il Napoli merita di uscire dalla Champions ha giocato una orrenda prima fase Gazzetta

Il Napoli ha concluso la prima fase della Champions League con prestazioni deludenti, evidenziando alcune criticità nel gioco e nei risultati. La Gazzetta dello Sport analizza con obiettività la situazione, sottolineando come, nonostante le difficoltà, la squadra abbia ancora margini di miglioramento. È importante valutare con lucidità le prestazioni e le possibili strategie per il futuro, senza lasciarsi condizionare da giudizi affrettati o sensazionalismi.

Il Napoli merita di uscire dalla Champions. La Gazzetta dello Sport è impietosa ma non ipocrita con il Napoli di Antonio Conte. Scrive che la squadra non meriterebbe l’accesso ai play-off perché ha giocato una orrenda prima fase di Champions. È vero e lo stesso Conte ieri sera ha ammesso: «Evidentemente non siamo da Champions». Scrive la Gazzetta con Sebastiano Vernazza: Il Napoli ha un piede fuori dalla Champions. Se ieri sera non ha battuto il modesto Copenaghen, in dieci giocatori per oltre un’ora, non si capisce come possa superare il Chelsea all’ultima giornata, mercoledì 28 al Maradona. E se anche ci riuscisse, quei tre punti potrebbero non bastare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli merita di uscire dalla Champions, ha giocato una orrenda prima fase (Gazzetta) Napoli, c’è da capire quanto Conte tenga alla Champions. Il Napoli rischia di uscire (Gazzetta)Napoli si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. Leggi anche: Cambio Zielinski, per quale ragione Chivu ha tolto l’ex Napoli prima dei rigori: il retroscena svelato dalla Gazzetta Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Inter-Napoli, pareggio spettacolo a San Siro. Conte espulso tra le polemiche; Napoli, Conte: Consapevoli della situazione, Vergara merita di giocare; Vedi Lang e capisci quanto pesa Conte. Pavlovic: ma davvero si pensa di punire la furbizia?; Un punto in quattro trasferte. Le tante assenze non giustificano e non attenuano la figuraccia in Danimarca. Se non batti il Copenaghen in dieci come puoi battere il Chelsea?. Finisce il 1T a Copenhagen: Napoli avanti di un gol e di un uomoSi chiude sul risultato di 0-1 il primo tempo del Parken Stadium tra Copenhagen e Napoli, settimo turno della league phase di Champions League. Al 35esimo l'episodio che cambia la partita: ... tuttonapoli.net Il Napoli spreca, in vantaggio con il Copenaghen in dieci si fa raggiungere: non basta MctominayAl Parken Stadium finisce 1-1 un match che complica e non poco il cammino in Champions League degli uomini di Antonio Conte, che salgono a 8 punti in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sul ... msn.com #Napoli, #Conte: “#Vergara Ho scelto lui perché merita più di altri” Le dichiarazioni del mister a pochi minuti dall'inizio del match contro il #Copenhagen facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.