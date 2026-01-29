Conte | Chelsea cinico e preciso qualificazione buttata a Copenaghen

Dopo la sconfitta al Maradona contro il Chelsea, Antonio Conte non cerca scuse. L’allenatore del Napoli dice che i suoi hanno sbagliato troppo e il Chelsea è stato più cinico e preciso. La qualificazione in Champions si allontana, e ora la squadra di Conte deve rimboccarsi le maniche per le prossime partite.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato a Prime Video alcune dichiarazioni dopo la partita persa al Maradona contro il Chelsea. "La differenza l'hanno fatta anche le conclusioni, loro sono stati molto più cinici e precisi. Joao Pedro ha fatto la differenza, è un calciatore veramente importante per il Chelsea. C'è comunque grande orgoglio e soddisfazione, nonostante più di mezza squadra fuori abbiamo giocato anche meglio del Chelsea e meritavamo molto di più. Mi spiace, ai ragazzi ho detto che il rammarico è Copenaghen, quello ci ha praticamente condannati. E oggi eravamo costretti a giocarci la partita con un top club, che non dimentichiamo ha vinto il Mondiale e che ha giocatori straordinari fuori e in tribuna.

Il Napoli si prepara a sfidare il Copenaghen in una partita decisiva, che potrebbe determinare il suo futuro in Champions League.

La sfida tra Copenaghen e Napoli si è conclusa con un pareggio 1-1, mantenendo aperti gli esiti del gruppo.

