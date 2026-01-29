Conte | Chelsea cinico e preciso qualificazione buttata a Copenaghen
Dopo la sconfitta al Maradona contro il Chelsea, Antonio Conte non cerca scuse. L’allenatore del Napoli dice che i suoi hanno sbagliato troppo e il Chelsea è stato più cinico e preciso. La qualificazione in Champions si allontana, e ora la squadra di Conte deve rimboccarsi le maniche per le prossime partite.
Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato a Prime Video alcune dichiarazioni dopo la partita persa al Maradona contro il Chelsea. “La differenza l’hanno fatta anche le conclusioni, loro sono stati molto più cinici e precisi. Joao Pedro ha fatto la differenza, è un calciatore veramente importante per il Chelsea. C’è comunque grande orgoglio e soddisfazione, nonostante più di mezza squadra fuori abbiamo giocato anche meglio del Chelsea e meritavamo molto di più. Mi spiace, ai ragazzi ho detto che il rammarico è Copenaghen, quello ci ha praticamente condannati. E oggi eravamo costretti a giocarci la partita con un top club, che non dimentichiamo ha vinto il Mondiale e che ha giocatori straordinari fuori e in tribuna. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Conte Chelsea
Il Napoli ora si gioca la qualificazione a Copenaghen
Il Napoli si prepara a sfidare il Copenaghen in una partita decisiva, che potrebbe determinare il suo futuro in Champions League.
Copenaghen-Napoli 1-1, ora si decide tutto contro il Chelsea
La sfida tra Copenaghen e Napoli si è conclusa con un pareggio 1-1, mantenendo aperti gli esiti del gruppo.
Ultime notizie su Conte Chelsea
Argomenti discussi: Juve-Napoli, Conte: Vogliamo un calcio pulito; Napoli?Chelsea in esclusiva su Prime Video il 28 gennaio 2026.
Conte: Chelsea cinico e preciso, qualificazione buttata a CopenaghenForzAzzurri.net - Le parole dell'allenatore azzurro dopo la sconfitta contro il Chelsea al Maradona. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato a Prime Video ... forzazzurri.net
Conte diretta dopo Napoli-Chelsea: conferenza stampa e interviste LIVETutte le parole del tecnico azzurro dopo la sconfitta contro i Blues e l'eliminazione dalla Champions League: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Antonio #Conte: “Vittoria del #Chelsea stasera bugiarda. Abbiamo giocato meglio dei Campioni del Mondo e ci sarebbe piaciuto andare avanti nelle competizione per misurarci coi migliori d’Europa. Per quello che si è visto il #Napoli avrebbe meritato di anda x.com
Napoli vs Chelsea: Conte si prepara all'ultima battaglia di Champions Il Napoli è pronto ad affrontare l'ultima sfida della fase a gironi di Champions League 2025/26, ospitando il Chelsea allo Stadio Diego Armando Maradona. Una partita cruciale per gli a - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.