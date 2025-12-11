Il Napoli ora si gioca la qualificazione a Copenaghen
Il Napoli si prepara a sfidare il Copenaghen in una partita decisiva, che potrebbe determinare il suo futuro in Champions League. La trasferta di gennaio rappresenta uno spareggio fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificazione, in un match che si preannuncia intenso e ricco di tensione.
La trasferta di gennaio in Danimarca un vero e proprio spareggio per continuare il percorso in Champions. La sconfitta in terra portoghese contro il Benfica .
Benfica-Napoli, le formazioni ufficiali: #Conte conferma tutti, #McTominay c'è, gioca con #Elmas a centrocampo. I nuovi titolarissimi: in attacco #Neres, #Hojlund e #Lang; difesa composta da #Beukema, #Rrahmani e #Buongiorno. #Olivera preferito a #Spinaz
Mou: "Il Napoli ora gioca meglio. I loro infortuni? Non fatemi ridere..."
Champions, il Benfica domina il Napoli (2-0), qualificazione appesa a un filo - 0) dal Benfica e costretto a giocarsi il pass ai sedicesimi della Champions nelle ultime due sfide di ...
Gazzetta – Napoli, la sfida con il Copenaghen sarà decisiva - Gli azzurri, dopo la sconfitta di ieri contro il Benfica, vedono complicarsi il loro percorso in Champions League ...