Arezzo, 5 dicembre 2025 – Accusano il figlio di averli picchiati ma erano loro gli aggressori. Condannati padre e moglie a 9 e 7 mesi per lesioni. Sembrava un’aggressione di gruppo, un pestaggio familiare consumato dentro un’attività gestita da entrambi. Una denuncia dettagliata, referti medici in mano e l’immagine di un figlio violento che, insieme alla madre e al suo compagno, avrebbe picchiato a sangue la nuova moglie del padre. È questa la storia che la coppia aveva raccontato ai carabinieri il giorno dopo la lite dell’8 ottobre 2023. Una storia che, però, in tribunale si è sgretolata come un castello di sabbia e ha assunto le sfumature di un film alla Muccino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Nostro figlio ci ha picchiati". Ma in aula il racconto si ribalta, condannati il padre e la moglie