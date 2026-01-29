Consulta | guida dopo avere assunto droga ‘punibile solo se crea pericolo’

La Corte di Cassazione chiarisce che la nuova norma sulla guida sotto l’effetto di droga, entrata in vigore nel 2024, non è incostituzionale. Può essere applicata solo quando chi guida crea un pericolo per sé o per gli altri. La legge punisce chi si mette al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti solo se questa condotta provoca rischi concreti sulla strada.

ROMA, 29 GEN – La stretta sulla guida sotto l’effetto di droga operata nel 2024 dall’articolo 187 del Codice della Strada non è illegittima purchè venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l’assunzione di stupefacenti, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale. Prima la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica” dopo aver assunto droga. Con la nuova formulazione dell’articolo 187 si punisce semplicemente chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

