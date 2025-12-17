Piazza Saione e torri di via Tiziano domani i due comitati in piazza durante il consiglio comunale

Domani i comitati di Piazza Saione e delle torri di via Tiziano si mobilitano in piazza durante il consiglio comunale, portando in evidenza questioni di interesse cittadino. La partecipazione attiva di cittadini e forze politiche anima il dibattito nel quartiere Giotto, con interrogazioni urgenti previste per i membri del consiglio. Un momento di confronto e coinvolgimento che riflette l’importanza delle esigenze locali nel contesto urbano.

Comitati attivi e dibattito in città. Due le zone, Piazza Saione e via Tiziano nel quartiere Giotto. In queste ore ci sono cittadini interessati e anche qualche forza politica che prende posizione, in vista anche del consiglio comunale di domani ci saranno interrogazioni urgenti per i membri.

