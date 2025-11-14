Manovra nel caos sommersa da 5.700 emendamenti | la maggioranza si sgretola l’opposizione incalza

Una pioggia di proposte di modifica si è abbattuta sulla manovra economica, con numeri che raccontano da soli la portata dello scontro parlamentare. Nella Commissione Bilancio del Senato è infatti arrivato un vero e proprio fiume di emendamenti: circa 1.600 soltanto dalla maggioranza, così suddivisi: 677 da Forza Italia, quasi 500 da Fratelli d’Italia, 399 dalla Lega e 62 da Noi Moderati. Le opposizioni, come previsto, hanno rilanciato in maniera massiccia, raggiungendo quota 3.800. Ora, nel passaggio decisivo, tutto dovrà essere scremato entro il 18 novembre, data di scadenza per i cosiddetti “segnalati”, fissati in 414. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Manovra nel caos, sommersa da 5.700 emendamenti: la maggioranza si sgretola, l’opposizione incalza

