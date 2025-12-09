Stangata al clan Belforte | confiscati 6 milioni all’imprenditore del calcestruzzo
La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha sequestrato 6 milioni di euro a un imprenditore casertano, ritenuto affiliato al clan Belforte di Marcianise. L'operazione si inserisce nelle recenti attività volte a contrastare il patrimonio illecito delle organizzazioni camorristiche nell’area casertana.
La Dia di Napoli ha eseguito una confisca da 6 milioni di euro nei confronti di un imprenditore casertano ritenuto contiguo al clan Belforte di Marcianise, storica organizzazione camorristica attiva nell'area casertana. Il provvedimento colpisce un soggetto operante nel settore della produzione, vendita e trasporto del calcestruzzo. Sequestrate società, 34 fabbricati e conti correnti
