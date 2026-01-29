Domani il Genoa affronta la Lazio in un match cruciale per la salvezza. De Rossi ammette che la squadra è ancora lontana dall’obiettivo e rivela di aver imparato dai propri errori. Il tecnico dei rossoblù si concentra anche su Baldanzi, che deve essere gestito con attenzione. La sfida si avvicina e i tifosi attendono di vedere se il Genoa riuscirà a trovare la svolta.

Perisic Inter, salta tutto? Arriva la risposta del PSV dopo l’incontro di questo pomeriggio! Benzema ai ferri corti con l’Al Ittihad: vuole lo stipendio di Ronaldo e si rifiuta di giocare! Il francese verso l’addio? Kolo Muani Juve, bianconeri gelati: la decisione del Tottenham spiazza tutti! Salta l’arrivo dell’attaccante? Joao Mario può lasciare subito la Juventus? 3 club di Serie A alla finestra per il portoghese Bayern Monaco, Göttlicher ceduto al Bochum: colpo per il futuro e Bundesliga beffata! Conferenza stampa De Rossi pre Lazio Genoa: «Salvezza ancora lontana, abbiamo imparato dai nostri errori. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa De Rossi pre Lazio Genoa: «Salvezza ancora lontana, abbiamo imparato dai nostri errori. Baldanzi va gestito, vi spiego»

Approfondimenti su DeRossi Lazio

In vista della partita tra Genoa e Bologna, Daniele De Rossi ha commentato il momento della sua squadra, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano e della mentalità.

In vista della sfida tra Genoa e Inter, Daniele De Rossi ha tenuto una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su DeRossi Lazio

Argomenti discussi: Genoa, De Rossi dopo la vittoria in rimonta: Una delle più grandi emozioni della mia carriera da allenatore; De Rossi show, incontenibile l'esultanza per la rimonta del Genoa. E nasce il neologismo: Derossismo; De Rossi: Una rimonta epica, un'emozione unica: tutto l’ambiente Genoa lo merita; De Rossi: Rispondo così su Leali e Bijlow per la porta! Vitinha, Baldanzi e come sta Norton-Cuffy.

Genoa, De Rossi: Affronteremo la rivale principale della mia carriera. Sullo stadio vuoto…Giornata di vigilia in casa Lazio che affronterà il Genoa in uno stadio semivuoto vista la contestazione verso l’operato della società. Il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi ha parlato così della ... laziopress.it

Genoa, De Rossi: Baldanzi lo valuteremo in settimanaIl tecnico dei liguri Daniele De Rossi ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia. fantacalcio.it

Scarica gratuitamente il match program di #LazioGenoa! https://www.sslazio.it/it/news/match-program/scarica-gratuitamente-il-match-program-di-lazio-genoa-1bd #AvantiLazio - facebook.com facebook

#SerieA, gli arbitri del 22esimo turno: Zufferli per Lazio-Genoa. Udinese-Roma a Sacchi x.com