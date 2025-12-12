Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Inter | I nerazzurri hanno le capacità per umiliarci Chivu è molto intelligente

In vista della sfida tra Genoa e Inter, Daniele De Rossi ha tenuto una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Il tecnico rossoblù ha analizzato la gara, sottolineando la forza dei nerazzurri e commentando alcune caratteristiche di Chivu. L’evento si è svolto a due giorni dall’incontro, suscitando grande interesse tra gli addetti ai lavori.

di Lorenzo Vezzaro Conferenza stampa De Rossi pre Genoa Inter, il tecnico rossoblù risponde alle curiosità degli addetti ai lavori a due giorni dalla sfida contro l'Inter. Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di domenica contro l' Inter, presentando così il match contro i nerazzurri. Il tecnico rossoblù ha sottolineato il momento della sua squadra, ma anche la difficoltà dell'impegno che attende il Grifone. INTER – "Arriviamo un po' meglio a questa partita ma con la consapevolezza che incontreremo una squadra molto forte. L'Inter se non trova una squadra perfetta di fronte rischia di umiliarti.

